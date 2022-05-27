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تركيا: تحييد 16 إرهابياً شمالي العراق
أرشيفية
28 مايو 2022 02:06

أنقرة (وكالات) 

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 16 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» في عملية «المخلب القفل» شمالي العراق.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة أمس، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية «المخلب القفل» ضد معاقل تنظيم «بي كيه كيه» في مناطق «متينا والزاب وأفشين باسيان» شمالي العراق. وتقول تركيا إن العملية تأتي رداً على هجمات من جانب «بي كيه كيه» داخل أراضيها. ووفقاً للبيانات التركية، فإنه أنشطة «بي كيه كيه» منذ أكثر من 30 عاما، أسفرت عن مقتل نحو 40 ألف شخص.

حزب العمال الكردستاني
وزارة الدفاع التركية
العراق
تركيا
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