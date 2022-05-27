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خبراء لـ«الاتحاد»: دستور تونس في عهدة الشعب بعد إعلان موعد الاستفتاء
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية)
28 مايو 2022 02:07

شعبان بلال (القاهرة)

لا زالت أصداء إجراءات الرئيس قيس سعيد مسيطرة على الشارع التونسي، خاصة بعد تحديد 25 يوليو المقبل موعداً لتنظيم استفتاء حول دستور لـ«جمهورية جديدة»، وسط حالة جدل داخل القوى السياسية حول الحوار الوطني.
وقال خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد» إن خطوة إعلان الاستفتاء على الدستور هي استكمال لما أعلنه سعيد من خارطة طريق تعتمد على صاحب السيادة وهو الشعب، موضحين أنه من الصعب في الوقت ذاته استبعاد وتجنيب الأحزاب والاتحاد العام للشغل من عملية إعداد الدستور.ورأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن الرهان الحقيقي والتحدي بالنسبة للرئيس التونسي هو الكسب في الاستفتاء على الدستور بالأغلبية الساحقة ودعم المشروع الرئاسي، موضحاً أنه بذلك يحقق انتصارا على معارضيه.
وأوضح ثابت لـ «الاتحاد»، أن للرئيس قيس سعيد تصور مغاير حول الحوار الوطني، مضيفاً أنه يرى أن الحوار الوطني خلال الفترة الماضية تحكمت فيه الأحزاب السياسية لذلك يراه محاصصة وترضيات تمت بين أحزاب وأطراف ليست بالضرورة معبرة عن طموحات الشعب الحقيقة.
وأكد المحلل السياسي التونسي أنه بناء على ذلك عاد قيس سعيد إلى الشعب بعيداً عن مؤامرات النخب في الاستفتاء على الدستور، وهو تحدٍ كبير بالنسبة له.
بدوره، أشار الباحث والمحلل السياسي في الشؤون العربية محمد حميدة إلى أن تحديد موعد الاستفتاء يُعد التزاماً بما أعلنه الرئيس التونسي، لكن بعض علامات الاستفهام تترك الكثير من الأسئلة.
وأضاف حميدة لـ«الاتحاد»، أن كتابة مشروع الدستور يجب أن تحظى بمشاركة الأحزاب والقوى المدنية في تونس، خاصة أنه من الصعب تجنيب الأحزاب والاتحاد العام للشغل عملية إعداد مشروع الدستور، ما يعني عدم مشاركتهم في الاستفتاء.
وأضاف أن الأغلبية من الطبقة السياسية والأحزاب في تونس كانت تساند خريطة طريق الرئيس للتخلص من «الإخوان»، إلا أن الخلافات التي وقعت بعد ذلك بين الرئيس وبعض الأحزاب يمكن أن تؤثر على التوافق حول مشروع الدستور الجديد.
وأوضح حميدة أن رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار وكذلك حركة «مشروع تونس»، وأيضاً موقف الحزب «الدستوري الحر» يؤشر بأن هناك أزمة عميقة في المشهد التونسي، وأن مرور مشروع الدستور عبر الاستفتاء يواجه صعوبات لا ترتبط بجماعة «الإخوان» فقط التي تستغل المشهد الحالي لصالحها.

حظر سفر الغنوشي
قال مسؤول قضائي لرويترز، إن قاضياً تونسياً أصدر أمس، أمراً بحظر سفر عدة أشخاص بينهم زعيم حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي.
وأضاف المسؤول القضائي، أن حظر السفر يتعلق بقضية ما يعرف «بالجهاز السري للنهضة».
وقال الغنوشي لرويترز، إنه لا علم له بأي قرار من هذا القبيل.

تونس
قيس سعيد
راشد الغنوشي
حركة النهضة
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