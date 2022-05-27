كوريا الشمالية تبحث عن كورونا في الأنهار والهواء والقمامة

سول (رويترز)

قالت وسائل إعلام كورية شمالية إن مسؤولي الصحة يجرون تحليلاً للأنهار والهواء ومياه الصرف الصحي والقمامة للكشف عن عدوى كورونا، مع إطار تكثيف البلاد لإجراءات مكافحة التفشي الأول للمرض بها.

وتخوض كوريا الشمالية معركة شرسة ضد موجة غير مسبوقة من الإصابات أثارت مخاوف بشأن نقص اللقاحات والإمدادات الطبية ونقص الغذاء.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن قطاعات الطوارئ تقوم بتطهير مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي وفحص وتحليل آلاف الأطنان من القمامة كل يوم، بالإضافة إلى تحليل عينات ممن ظهرت عليهم أعراض الإصابة.