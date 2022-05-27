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قاض تونسي يأمر بمنع سفر رئيس حركة النهضة
قصر العدالة في تونس
27 مايو 2022 23:28

قال مسؤول قضائي إن قاضياً تونسياً أصدر، اليوم الجمعة، أمراً بحظر سفر عدة أشخاص بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأضاف المسؤول القضائي، لوكالة رويترز للأنباء، أن حظر السفر يتعلق بقضية ما يعرف "بالجهاز السري للنهضة".
وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن القرار صدر عن محكمة أريانة ضد الغنوشي وعدد آخر من المشمولين بالتحقيق في قضية على علاقة بجهاز أمني مواز.
وتعرف القضية بـ"الجهاز السري" للحركة حينما كانت تقود الحكومة بعد انتخابات 2011.
وتتهم الحركة بإدارة جهاز سري وباختراق أجهزة الدولة التونسية والتورط في اغتيالات سياسية. 

المصدر: رويترز
تونس
القضاء
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