«السيادة السوداني»: ندعم مقاربة الآلية الثلاثية للحوار

الخرطوم (وكالات)

أعلن مجلس السيادة في السودان عن دعمه للمقاربة التي طرحتها الآلية الثلاثية للتوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد.

وقال عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، في بيان أصدره المجلس عقب الاجتماع بالآلية الثلاثية، إنه جرى التأكيد على ضرورة الإسراع ببداية الحوار المباشر والانتهاء منه خلال فترة زمنية محددة.

وجدد دعم المجلس الكامل لجهود الآلية الثلاثية لإنجاح الحوار بين الأطراف السودانية وتسهيل مهمتها.

في السياق، قال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات إن الآلية أكدت خلال الاجتماع جاهزيتها للاسراع بالعملية السياسية وقدمت رؤية مفصلة لمقاربتها لعملية الحوار السياسي السوداني الذي تقوم فيه بدور المسهل.

وأوضح أن الآلية حثت الجهات المسؤولة على ضرورة اتخاذ الإجراءات المشجعة لعقد الحوار لاسيما إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين خاصة المنتسبين إلى لجان المقاومة الشبابية، معرباً عن الارتياح للردود التي تلقوها وما توصل إليه الاجتماع.

وعقدت الآلية الثلاثية لحل الأزمة في السودان اجتماعاً مع المكون العسكري في مجلس السيادة ضمن لقاءاتها غير المباشرة مع الأطراف السودانية بحث تعجيل بدء الحوار المباشر.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» على تسهيل محادثات غير مباشرة مع الأطراف السودانية من أجل لعودة الحكم المدني بعد تعذر عقد الملتقى التحضيري الذي أعلنت عنه في وقت سابق لخلاف حول المشاركين.