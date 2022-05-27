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عقوبات ضد برنامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية
إطلاق صاروخ باليستي في كوريا الشمالية
27 مايو 2022 20:26

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على بنكين روسيين وشركة كورية شمالية وشخص تتهمه بدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي، في تكثيف للضغط على بيونج يانج بعد استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية.
تأتي أحدث خطوة أميركية بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية فيما قالت الولايات المتحدة إنه الاختبار السادس لصواريخ باليستية عابرة للقارات أجرته كوريا الشمالية هذا العام ومؤشرات على أن بيونج يانج تستعد لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.

  • لحظة إطلاق صاروخ في كوريا الشمالية
    لحظة إطلاق صاروخ في كوريا الشمالية

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها استهدفت شركة "إير كوريو تريدنج كورب"، وكذلك بنكي "فار إيست" و"سبوتنك" بسبب إسهاماتهما في التحصيل وجمع عائدات لمنظمات كورية شمالية.
وصنفت واشنطن أيضا جونج يونج نام، وهو ممثل مقيم في بيلاروسيا لمنظمة تابعة لأكاديمية العلوم الطبيعية في كوريا الشمالية، والذي قالت واشنطن إنه يقدم الدعم للمنظمات الكورية الشمالية المرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية.

  • إطلاق صاروخ في كوريا الشمالية
    إطلاق صاروخ في كوريا الشمالية

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان "ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ وفرض العقوبات الحالية في الوقت الذي تحث فيه كوريا الشمالية على العودة إلى المسار الدبلوماسي والتخلي عن سعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية".

المصدر: رويترز
كوريا الشمالية
بيونج يانج
صاروخ باليستي
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