السبت 28 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بوتين يرد على اتهامات موجهة لروسيا بشأن أزمة الغذاء
فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي
27 مايو 2022 19:30

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على اتهامات موجهة إلى روسيا بشأن الأزمة الغذائية التي تشهدها بعض دول العالم جراء ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي.
وقال بوتين إن تحميل روسيا مسؤولية تعطل وصول إمدادات الحبوب في العالم بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، "لا أساس له"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع مستشار النمسا كارل نيهامر.
وأوضحت الرئاسة الروسية، في بيان، أن "فلاديمير بوتين أكد أن محاولات تحميل روسيا مسؤولية صعوبات تسليم المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية لا أساس لها".
وأشار الرئيس الروسي مجددا إلى "العقوبات ضد روسيا" على أنها سبب الأزمة الغذائية.
وقال بوتين، أمس الخميس، لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن روسيا "مستعدة لتقديم مساهمة كبرى لتجاوز الأزمة الغذائية بفضل تصدير الحبوب والأسمدة إذا رفع الغرب القيود ذات الدافع السياسي".
وإنتاج أوكرانيا، المصدرة الكبرى للقمح والذرة، عالق في الموانئ بسبب العملية العسكرية.
من جهتها، لا تريد روسيا، المصدر الكبير أيضا للحبوب، بيع إنتاجها وأسمدتها بسبب العقوبات الغربية التي تطال القطاعات المالية واللوجستية. وينتج البلدان ثلث القمح عالميا.
وأضاف الكرملين أن بوتين أبلغ المستشار النمساوي بالإجراءات التي تتخذها روسيا لتأمين ممر آمن للسفن من بحر آزوف والبحر الأسود. 
من جهته، قال المستشار النمساوي إن الرئيس الروسي أبلغه بأن موسكو ستفي بالتزاماتها المتعلقة بشحنات الغاز الطبيعي وأنها مستعدة لمناقشة تبادل الأسرى مع أوكرانيا.

المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
الغذاء
آخر الأخبار
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
اليوم 02:11
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
الإمارات
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
اليوم 02:11
هزاع بن زايد في حديث مع الحضور خلال زيارته «مركز التواجد البلدي» (وام)
الإمارات
هزاع بن زايد: استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية قصوى للقيادة
اليوم 02:11
عبدالله بن زايد وإندجي دودا في مستهل لقائهما بالعاصمة البولندية (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نتطلع لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
اليوم 02:11
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
الإمارات
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©