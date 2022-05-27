بوتين يرد على اتهامات موجهة لروسيا بشأن أزمة الغذاء

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على اتهامات موجهة إلى روسيا بشأن الأزمة الغذائية التي تشهدها بعض دول العالم جراء ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي.

وقال بوتين إن تحميل روسيا مسؤولية تعطل وصول إمدادات الحبوب في العالم بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، "لا أساس له"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع مستشار النمسا كارل نيهامر.

وأوضحت الرئاسة الروسية، في بيان، أن "فلاديمير بوتين أكد أن محاولات تحميل روسيا مسؤولية صعوبات تسليم المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية لا أساس لها".

وأشار الرئيس الروسي مجددا إلى "العقوبات ضد روسيا" على أنها سبب الأزمة الغذائية.

وقال بوتين، أمس الخميس، لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن روسيا "مستعدة لتقديم مساهمة كبرى لتجاوز الأزمة الغذائية بفضل تصدير الحبوب والأسمدة إذا رفع الغرب القيود ذات الدافع السياسي".

وإنتاج أوكرانيا، المصدرة الكبرى للقمح والذرة، عالق في الموانئ بسبب العملية العسكرية.

من جهتها، لا تريد روسيا، المصدر الكبير أيضا للحبوب، بيع إنتاجها وأسمدتها بسبب العقوبات الغربية التي تطال القطاعات المالية واللوجستية. وينتج البلدان ثلث القمح عالميا.

وأضاف الكرملين أن بوتين أبلغ المستشار النمساوي بالإجراءات التي تتخذها روسيا لتأمين ممر آمن للسفن من بحر آزوف والبحر الأسود.

من جهته، قال المستشار النمساوي إن الرئيس الروسي أبلغه بأن موسكو ستفي بالتزاماتها المتعلقة بشحنات الغاز الطبيعي وأنها مستعدة لمناقشة تبادل الأسرى مع أوكرانيا.