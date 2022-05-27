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روسيا تكشف توقعاتها لصادراتها من الحبوب
سنابل القمح
27 مايو 2022 18:45

كشفت روسيا، اليوم الجمعة، عن حجم صادراتها من الحبوب وفقاً للتقديرات الأولية للحصاد. 
وتعهدت الوزارة بتصدير ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب، إذا ما تحققت تلك التوقعات.  
ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" عن أوكسانا لوت نائبة وزير الزراعة، خلال ظهورها في منتدى الحبوب الروسي اليوم "تتوقع الوزارة حاليا أن يبلغ الحصاد 130 مليون طن... وبهذه النتيجة، يمكننا تصدير 50 مليون طن".وأضافت لوت أن صادرات الحبوب يمكن أيضاً أن تصل إلى أكثر من 50 مليون طن.
وأرجعت لوت تمديد الحظر المفروض على صادرات عباد الشمس إلى ما بعد شهر أغسطس، بالإشارة إلى نقص احتياطات البلاد من هذا المنتج.
تعد روسيا، إلى جانب أوكرانيا، من أكبر مصدري الحبوب في العالم.
وأدت العملية العسكرية في أوكرانيا إلى زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء بالأسواق العالمية.
يخشى الخبراء حدوث مجاعة في أجزاء من العالم بسبب إغلاق الموانئ الأوكرانية. وتتهم روسيا الغرب بالتسبب في تفاقم أزمة الغذاء جراء العقوبات المفروضة عليها.

المصدر: د ب أ
القمح
تصدير
روسيا
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