السبت 28 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مطالب تركيا من السويد وفنلندا لقبول انضمامهما للناتو
اجتماع وفدين تركي وسويدي
27 مايو 2022 16:45

أعربت  تركيا، اليوم الجمعة، عن مطالبها لقبول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تتوقع من الدولتين اتخاذ إجراءات ملموسة ووقف ما تصفه بدعمهما للجماعات الإرهابية حتى تتراجع أنقرة عن اعتراضاتها على انضمامهما للحلف.تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف الأسبوع الماضي. وعبرت الدولتان عن أملهما في أن تكون عملية الانضمام سريعة. ووصف أعضاء آخرون في الحلف العسكري التوسع المزمع له بأنه تاريخي.
لكن تركيا اعترضت على الخطوة قائلة إن الدولتين تؤويان أشخاصا مرتبطين بجماعات إرهابية.

  • اجتماع وفدين تركي وفنلندي
    اجتماع وفدين تركي وفنلندي

ويجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30 على قبول أي عضو جديد.
وقال جاويش أوغلو، للصحفيين في مؤتمر صحفي "يتعين اتخاذ خطوة ملموسة فيما يتعلق بمخاوف تركيا... يجب عليهم قطع الدعم المُقدم للإرهاب".
وزارت وفود من البلدين أنقرة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك يوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق، إن أنقرة لمست موقفا إيجابيا بشأن رفع الحظر المفروض من السويد وفنلندا على صادرات الأسلحة إلى تركيا.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده، على موقع تويتر، بعد ذلك إن الحوار بناء وسيستمر.

المصدر: رويترز
تركيا
السويد
فنلندا
حلف الناتو
عضوية
انضمام
آخر الأخبار
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
اليوم 02:11
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
الإمارات
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
اليوم 02:11
هزاع بن زايد في حديث مع الحضور خلال زيارته «مركز التواجد البلدي» (وام)
الإمارات
هزاع بن زايد: استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية قصوى للقيادة
اليوم 02:11
عبدالله بن زايد وإندجي دودا في مستهل لقائهما بالعاصمة البولندية (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نتطلع لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
اليوم 02:11
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
الإمارات
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©