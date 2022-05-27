مطالب تركيا من السويد وفنلندا لقبول انضمامهما للناتو

أعربت تركيا، اليوم الجمعة، عن مطالبها لقبول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تتوقع من الدولتين اتخاذ إجراءات ملموسة ووقف ما تصفه بدعمهما للجماعات الإرهابية حتى تتراجع أنقرة عن اعتراضاتها على انضمامهما للحلف.تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف الأسبوع الماضي. وعبرت الدولتان عن أملهما في أن تكون عملية الانضمام سريعة. ووصف أعضاء آخرون في الحلف العسكري التوسع المزمع له بأنه تاريخي.

لكن تركيا اعترضت على الخطوة قائلة إن الدولتين تؤويان أشخاصا مرتبطين بجماعات إرهابية.

اجتماع وفدين تركي وفنلندي

ويجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30 على قبول أي عضو جديد.

وقال جاويش أوغلو، للصحفيين في مؤتمر صحفي "يتعين اتخاذ خطوة ملموسة فيما يتعلق بمخاوف تركيا... يجب عليهم قطع الدعم المُقدم للإرهاب".

وزارت وفود من البلدين أنقرة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق، إن أنقرة لمست موقفا إيجابيا بشأن رفع الحظر المفروض من السويد وفنلندا على صادرات الأسلحة إلى تركيا.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده، على موقع تويتر، بعد ذلك إن الحوار بناء وسيستمر.