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روسيا ترد على أوكرانيا بشأن مفاوضات السلام
ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين
27 مايو 2022 16:18

اتهم الكرملين، اليوم الجمعة، أوكرانيا بالتسبب في تجمد محادثات السلام بين البلدين، قائلا إن ما تريده كييف غير واضح.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في اتصال مع صحفيين "القيادة الأوكرانية تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة. وهذا لا يسمح لنا أن نستوعب بشكل كامل ما يريده الجانب الأوكراني".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إنه حاول مرارا ترتيب اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، لكن روسيا لا تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات سلام جادة.
وأضاف زيلينسكي، في كلمة لمركز أبحاث إندونيسي "هناك أشياء يجب مناقشتها مع الزعيم الروسي. لا أقول لكم إن... شعبنا يتوق لأن أتحدث إليه، لكن علينا أن نواجه حقائق ما نمر به".
وتابع بقوله "ماذا نريد من هذا الاجتماع؟... نريد استعادة حياتنا. نريد استعادة حياة دولة ذات سيادة داخل أراضيها".
وجرت آخر مفاوضات سلام مباشرة معروفة بين الجانبين في 29 مارس الماضي. واستمرت الاتصالات عن بُعد لفترة لكن كلا الجانبين يقولان الآن إنها توقفت.

المصدر: رويترز
ديمتري بيسكوف
روسيا
مفاوضات
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