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كوريا الشمالية تعلن السيطرة على تفشي كورونا
كوريا الشمالية تعلن السيطرة على تفشي كورونا
27 مايو 2022 15:48

أعلنت كوريا الشمالية اليوم أن تفشي كوفيد-19 فيها أصبح تحت السيطرة، إذ أفادت وسائل الإعلام الرسمية بتراجع عدد الإصابات لليوم السابع على التوالي الجمعة مع تكثيف الفحوصات وتوفير العلاج.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية إلى إحراز "تقدم" في تشخيص وعلاج المرضى بفضل "الجهود المخلصة" للعاملين في المجال الطبي.
أعلنت كوريا الشمالية عن تسجيل أول إصابة بكوفيد-19 على أراضيها في 12 مايو وفعّلت "أقصى نظام للوقاية من الجائحة في حالات الطوارئ"، مع إشراف الزعيم كيم جونغ أون نفسه على استجابة الحكومة.
وجه كيم اللوم إلى المسؤولين الكسالى على ردّهم البطيء على تفشي كوفيد-19 وطلب من الجيش تسيير صيدليات بيونج يانج.
وأشار الإعلام الرسمي إلى أن تمّت السيطرة على الجائحة، وكررت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية الخبر بقولها إن "معدلات الإصابة بالمرض والوفيات على الصعيد الوطني انخفضت بشكل كبير".
وأعلنت الجمعة عن أكثر من مئة ألف إصابة جديدة "بالحمى"، بعدما كانت أبلغت عن معدّل يومي يبلغ 390 ألف إصابة في وقت سابق من الشهر.
ولفتت وكالة الأنباء إلى تسجيل وفاة شخص الجمعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 69، مشيرةً إلى أن معدل الوفيات لا يزال عند 0,002%. وأشارت إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص مرضوا.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
كوريا الشمالية
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