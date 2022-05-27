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" الصحة العالمية": يمكن احتواء جدري القردة في هذه الحالة
" الصحة العالمية": يمكن احتواء جدري القردة في هذه الحالة
27 مايو 2022 15:04

قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، قائلة إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة.
وقالت سيلفي برياند مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة "نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن يمكننا احتوائه بسهولة".

المصدر: وكالات
جدري القرود
الصحة العالمية
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