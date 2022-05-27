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مصر .. وفاة 7 أشخاص وتفحم جثثهم جراء اصطدام سيارتين واشتعال النار بهما
أرشيفية
27 مايو 2022 15:18

لقى 7 أشخاص حتفهم وتفحمت جثثهم إثر انقلاب سيارتين واشتعال النار بهما بطريق الإسماعيلية/ السويس شرقي مصر اليوم الجمعة.

وتلقت مديرية أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلابهما واشتعال النار بهما بطريق السويس.

وعلى الفور دفع جهاز إسعاف الإسماعيلية 5 سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الحميات بالإسماعيلية.
وذكر مصدر طبي أن جميع المتوفيين مجهولو الهوية، ولم يتم حتى الآن التعرف عليهم.  

المصدر: وكالات
مصر
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