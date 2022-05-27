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الأمم المتحدة تدين هجمات أفغانستان وتدعو إلى حماية المدنيين
أنطونيو جوتيريش
27 مايو 2022 14:52

 أدان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الهجمات الأخيرة التي وقعت في أفغانستان وأودت بحياة العديد من المدنيين بينهم أطفال. وقال جوتيريش في بيان أصدر المتحدث الرسمي باسمه الليلة الماضية بتوقيت نيويورك: " ندين الهجمات الأخيرة في أفغانستان على سيارات الركاب في مدينة مزار الشريف ومسجد شريف حضرة زكريا في مدينة كابول والتي أودت بحياة العديد من المدنيين بينهم ما لا يقل عن 16 طفلا".

وتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل لجميع لمصابين.. وجدد موقف الأمم المتحدة بأن جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المساجد، محظورة تماما بموجب القانون الدولي الإنساني. وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى جميع الأطراف المعنية ضمان حماية المدنيين وحق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

المصدر: وام
الأمم المتحدة
أفغانستان
جوتيريش
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