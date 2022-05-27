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فنلندا تسجل أول إصابة بجدري القرود
فنلندا تسجل أول إصابة بجدري القرود
27 مايو 2022 14:02
يواصل مرض جدري القدرة الانتشار عالميا، إذ أعلنت السلطات الصحية في فنلندا تسجيل أول صابة بهذا المرض على أراضيها.
وأصدرت مختبرات HUS الفنلندية بيانا رسميا، قالت فيه إنه "تم الإبلاغ عن الحالة المشتبه بها في 25 مايو لدى رجل زار أوروبا".
وأضاف البيان: "إن الخبراء أكدوا أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد، والمريض يتعافى".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، أن مرض جدري القردة لن يتحول إلى وباء عالمي.
يذكر أن مرض جدري القردة، هو فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، تم رصده أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات.
وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.
المصدر: وكالات
جدري القرود
فنلندا
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