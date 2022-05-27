السبت 28 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
شنغهاي تخفف قيود مكافحة كوفيد-19 وبكين تواصل رصد الإصابات
شنغهاي تخفف قيود مكافحة كوفيد-19 وبكين تواصل رصد الإصابات
27 مايو 2022 12:04

اتخذت شنغهاي المزيد من الخطوات اليوم الجمعة لرفع قيود الإغلاق التي تهدف لمكافحة كوفيد-19، في حين تواصل العاصمة الصينية بكين رصد الإصابات إذ تؤثر الإجراءات الصارمة على علاج بقية الأمراض.
وكانت المدينتان بؤرتين لتفشي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وأضرت قيود المكافحة بشدة بثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت تسعى خلاله معظم بلدان العالم إلى العودة للأوضاع الطبيعية.

ومع قرب رفع كافة قيود الإغلاق في شنغهاي، أكثر مدن الصين ازدحاما بالسكان اعتبارا من يوم الأربعاء، سمحت السلطات لمزيد من السكان بالخروج من منازلهم وبإعادة فتح المزيد من الشركات على مدى الأسبوع المنصرم.

وكثفت بكين هذا الأسبوع إجراءات الحجر الصحي وخفضت الحضور في أماكن العمل وعاقبت منتهكي التعليمات.

وانخفض أحدث متوسط للإصابات اليومية في شنغهاي عن 300، ولم تسجل المدينة أي إصابات خارج مناطق الحجر الصحي.
وسجلت بكين 29 إصابة يومية انخفاضا من 45 أمس.

 

المصدر: وكالات
شنغهاي
كورونا
الصين
آخر الأخبار
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
اليوم 02:11
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
الإمارات
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
اليوم 02:11
هزاع بن زايد في حديث مع الحضور خلال زيارته «مركز التواجد البلدي» (وام)
الإمارات
هزاع بن زايد: استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية قصوى للقيادة
اليوم 02:11
عبدالله بن زايد وإندجي دودا في مستهل لقائهما بالعاصمة البولندية (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نتطلع لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
اليوم 02:11
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
الإمارات
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©