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إقالة وزير الصحة في السنغال بعد حريق بمستشفى أودى بحياة 11 طفلاً
أهالي الضحايا خارج المستشفى الذي وقع فيه الحريق
27 مايو 2022 10:33

أعلن مساء الخميس، في داكار العاصمة السنغالية أن الرئيس ماكي سال أقال وزير الصحة في حكومة بلاده عبد الله ضيوف على خلفية وفاة 11 طفلاً في حريق بمستشفى في مدينة تيواون (120 كيلومترا شمال العاصمة داكار).
 وأفادت وسائل إعلام سنغالية بأن الرئيس ماكي سال عين السيدة ماري خيميس انجوم ندياي وزيرة للصحة وكانت تشغل منصب المديرة العامة للصحة العمومية.
وأثار الحادث الذي التهم قسم التوليد بمستشفى عبد العزيز سي داباك في مدينة تيفوان بغرب البلاد ، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في السنغال.
وأعلنت الرئاسة السنغالية الحداد ثلاثة أيام في السنغال ابتداء من يوم الخميس. 

المصدر: وكالات
داكار
السنغال
حريق
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