4 فئات مستثناة من قرار منع دخول المقيمين لمكة المكرمة

بدأت مراكز الضبط الأمني بمداخل العاصمة المقدسة في السعودية اعتباراً من يوم الخميس في تطبيق قرار منع دخول المقيمين ممن لديهم إقامات صادرة من خارج جوازات العاصمة المقدسة. وبين الأمن العام أن هناك 4 فئات مستثناة من قرار المنع وهم من لديه تصريح حج، أو من لديه تصريح عمرة، أو إقامته صادرة من العاصمة المقدسة، أو لديه عقد عمل صادر من الجهات المختصة يخوله بالعمل في مكة المكرمة خلال فترة المنع التي ستستمر حتى نهاية موسم الحج، وفقاً لصحيفة عكاظ.









المصدر: وكالات