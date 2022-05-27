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كندا تسجل إصابات جديدة بجدري القرود
كندا تسجل إصابات جديدة بجدري القرود
27 مايو 2022 08:43

أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية، الخميس، تسجيل عشر إصابات جديدة مؤكدة بجدرى القرود، بينها أول حالة تُسجل في إقليم أونتاريو، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 26 حالة.

وقالت الوكالة إن إقليم كيبيك رصد 25 من إجمالي الحالات، بزيادة بلغت تسع حالات عن يوم الأربعاء. ورجحت تأكيد المزيد من الحالات في الأيام المقبلة بعد فحص عينات من مناطق مختلفة.
وكانت كندا قد أكدت رصد أول حالتي إصابة بجدرى القرود الأسبوع الماضي.

وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة مشابهة لجدري البشر ولكنها أخف، وسُجلت لأول مرة في جمهورية الكونجو الديمقراطية في السبعينيات. وزاد عدد الحالات في غرب أفريقيا خلال العقد الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إنه تم اكتشاف حوالي 200 إصابة مؤكدة بجدرى القرود في أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها المرض.

المصدر: وكالات
كندا
جدري القرود
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