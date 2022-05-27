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السعودية تلغي مهنة "العامل".. وتضع للمنشآت 67 خياراً بديلاً
السعودية تلغي مهنة "العامل".. وتضع للمنشآت 67 خياراً بديلاً
27 مايو 2022 08:35

بدأت منصة «قوى» خلال الأسبوع الجاري، بتصحيح المهن للعاملين تحت مسميات «عامل، وعامل عادي»، دون دفع رسوم تغيير المهنة، إذ سيتمكن أصحاب المنشآت من تصحيح أوضاع مهنة العاملين لديه إلى 67 مهنة تم اعتمادها.
 
 وأظهرت منصة «قوى» رسالة لأصحاب المنشآت خلال هذا الأسبوع، بوجود عدد من الموظفين يتعين تصحيح مهنهم حسب دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن.

ولن يتم إصدار تأشيرة للمهن الملغية «عامل، وعامل عادي»، مع اشتراط تغيير مسمى العامل المطلوب استقدامه لإتمام عملية الاستقدام، بحسب موقع عكاظ.

ووفقاً للمهن التي يمكن تغيير مهنة العمالة إليها، شملت كلاً من عمالة «محطة الوقود، كاونتر مأكولات ومشروبات، عناية شخصية، خرسانة، طلاء مركبات، طلاء مصنوعات، تنظيف أسطح مباني، رافعات، حرف جلدية، تشطيبات طباعة وتجليد، صيانة أجهزة كهربائية، تركيب خطوط الاتصالات وتقنية المعلومات، حفظ فواكه وخضروات، تطريز، مكافحة آفات، تعدين، تجميع آثاث، تجميع منتجات بلاستيكية ومعدنية، تجيمع ورق مقوى، تدبير فندقي، تنظيف مكاتب ومنشآت، مهن فريدة، مواقف سيارات، غسيل ملابس، كي، غسيل سجاد وموكيت، تنظيف مركبات، تنظيف خزانات مياه، صرف صحي، مزرعة حيوانات، مزرعة دواجن وطيور، غسيل مركبات متنقل، نظافة شوارع، نظافة حدائق، أسطبل، تفريخ بيض، مزرعة إنتاج زراعي وحيواني، مسطحات خضراء، مشتل، غابات، مراعي، مكافحة حرائق غابات، مرزعة سمكية، صيد أسماك، منجم، محجر، إنشاءات، صيانة الطرق، سفلتة، حفر، مقبرة، بناء، خلطة خرسانية، هدم، تعبئة وتغليف، وضع ملصقات، تصنيع، فرز منتجات، ورشة، جر عربة يدوية، دراجة نقل، قيادة عربة جر بالحيوان، تحميل وتنزيل، تعبئة رفوف، مخزن، تنظيف أدوات مطبخ، مطبخ». 


 

 

المصدر: وكالات
التوظيف
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