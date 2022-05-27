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زلزال يضرب سواحل تيمور الشرقية وتحذير من تسونامي
أرشيفية
27 مايو 2022 08:25

وقع زلزال بقوة 6,1 درجات الجمعة قبالة سواحل تيمور الشرقية، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بينما حذرت وكالة لمراقبة التسونامي من أنه "قد يؤدي إلى مد بحري يمكن أن يطال منطقة المحيط الهندي".

ووقع الزلزال على عمق 51,4 كلم قبالة الطرف الشرقي لجزيرة تيمور المقسومة بين تيمور الشرقية وإندونيسيا.
ولم ترد معلومات عن خسائر على الفور.
وذكر صحفي من وكالة فرانس برس في العاصمة ديلي أنه شعر بالزلزال لكنه كان "سريعاً جداً". وقال إن "الناس استأنفوا نشاطاتهم كالعادة".

وتقع تيمور الشرقية على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يسبب التقاء الصفائح التكتونية نشاطاً زلزالياً كبيراً.

المصدر: وكالات
زلزال
إندونيسيا
تيمور الشرقية
تسونامي
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