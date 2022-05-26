روسيا تكثف القصف على دونباس

كييف (وكالات)

أعلنت أوكرانيا، أمس، أن شدّة المعارك في منطقة دونباس في الشرق بلغت «حدّها الأقصى»، فيما لا تزال القوات الروسية تتوغل في المنطقة الصناعية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، غانا ماليار في مؤتمر صحافي: «بلغت شدة المعارك حدّها الأقصى».

وأضافت: «تقتحم القوات الروسية مواقع قواتنا في عدة اتجاهات وفي الوقت نفسه، وتنتظرنا مرحلة طويلة وبالغة الصعوبة من القتال».

وخطط الجيش الروسي لمسار بطيء ولكن ثابت للتوغل في منطقة دونباس منذ انسحاب قواته من مناطق وسط أوكرانيا وغربها، من أجل تعزيز الجهود العسكرية في الشرق.

ويحاصر الجيش الروسي العديد من المدن خصوصاً سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، التي تشكل عائقاً للوصول إلى المركز الإداري الشرقي لأوكرانيا في كراماتورسك.

وقالت ماليار: «لا يزال الوضع صعبًا وينذر بمزيد من التدهور».

وأفادت السلطات الأوكرانية بأن روسيا قصفت أكثر من 40 بلدة في دونباس، ودمرت بعض المباني المرتفعة مع سعي القوات الروسية لحصار القوات الأوكرانية وتفوقها عليها في الأعداد في بعض المناطق.