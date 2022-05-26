باشاغا: لا خطط للعمل من طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا أنه لا خطط لديه في الوقت الراهن للعمل من طرابلس، بعد أن أثارت محاولته الانتقال إليها الأسبوع الماضي اشتباكات ومخاوف من عودة الصراع على نطاق واسع.

وقال باشاغا، في مقابلة، إن حكومته ستباشر عملها من مقرها الرئيس في مدينة سرت، على ساحل البحر المتوسط.

وذكر باشاغا، واصفاً أحداث الأسبوع الماضي، أنه «دخل طرابلس في سيارة مدنية وأن مرافقيه كانوا عزلاً، حيث قتل شاب في الاشتباكات»، وعرفه باشاغا بأنه «أحد أنصاره الذي كان يحميه من الميليشيات».

واتهم باشاغا «زعيم ميليشيات طرابلس عبد الغني الككلي بالمشاركة في الهجوم عليه بعد دخوله طرابلس، الذي يواجه اتهامات من منظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عينه العام الماضي رئيسا لهيئة غامضة تسمى جهاز دعم الاستقرار».

كما سعى باشاغا لتفنيد الانتقادات التي أشارت إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرته إبان عمله وزيراً للداخلية في حكومة سابقة في طرابلس، شهدت أوضاعا مسيئة للمهاجرين الذين يحاولون العبور من ليبيا عبر مسارات البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقال إنه لا يمكن تحميله المسؤولية، زاعماً أنه لم يحصل على ما يكفي من التمويل أو الموظفين لتحسين الوضع.

كما دعا باشاغا البنك المركزي في ليبيا إلى سداد موازنة حكومته التي أقرها مجلس النواب، المتمركز في مدينة طبرق.

وأضاف: «نحن نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة، قلت إنني لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100 بالمئة».