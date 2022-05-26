50 قتيلاً بهجوم في بوركينا فاسو

واجادوجو (وكالات)

قال حاكم إقليم في بوركينا فاسو أمس، إن مسلحين قتلوا نحو 50 شخصاً في منطقة بشرق البلاد يجتاحها عنف الإرهابيين. وأضاف الكولونيل هوبير ياميوجو حاكم الإقليم الشرقي في بيان أن الهجوم على سكان بلدة مادجوري وقع أمس الأول، ونفذه أشخاص مجهولون. وأوضح ياميوجو في بيان أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى بلدة في منطقة باما قرب الحدود مع بنين وتوجو.

وسيطر إرهابيون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» على مساحات شاسعة من بوركينا فاسو في السنوات الأخيرة في إطار تمرد أوسع في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وجاء الهجوم الأخير في بوركينا فاسو في أعقاب هجومين آخرين هذا الشهر في مادجوري، وقُتل في أحدهما 17 مدنياً وفي الآخر 11 جندياً.