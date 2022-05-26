الجيش النيجيري: مقتل 40 إرهابياً

نيامي (وكالات)

أعلن الجيش النيجري مقتل 40 من مسلحي جماعة «بوكوحرام» الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد الواقعة على حدود النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون.

وأفاد بيان صادر عن الجيش النيجري بأن نحو 100 من مقاتلي بوكوحرام كانوا على متن 4 زوارق كبيرة هاجموا عناصر من القوات النيجرية في بحيرة تشاد. وأوضح أن «الرد النشط لعناصره أجبر المهاجمين على الفرار وخلف مقتل نحو 40 مقاتلًا فضلًا، عن ضبط عدة أسلحة وذخائر ومتفجرات ومعدات عسكرية مختلفة.

كما أشار الجيش النيجري كذلك إلى إصابة 7 جنود نيجريين إثر انفجار عبوة ناسفة بينما كانت سيارتهم في مهمة استطلاعية حول بحيرة تشاد.