الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم لبنان لتحقيق الإصلاحات

بيروت (وكالات)

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوشا راو -موناري، أن المنظمة الدولية ستبقى ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الإنمائية المطلوبة.

وقالت موناري، خلال لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون أمس في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، إن الموازنة التي خصصها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنان خلال العام الجاري تبلغ 75 مليون دولار، من أجل تنفيذ برنامج الإصلاحات، ومكافحة الفساد، ودعم المجتمعات المضيفة، فضلاً عن المساعدة في الانتخابات النيابية.

وشدّدت «على أهمية الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة ولبنان في معظم المجالات»، مشيرة إلى أن إنجاز الانتخابات النيابية يعطي فرصاً إضافية للبنان كي ينعم بالاستقرار والإصلاح.

بدوره، أكد الرئيس عون مواصلة العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية على مكافحة الفساد، وإنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

واعتبر عون أن «دعم الأمم المتحدة في هذا المجال وغيره له أثر إيجابي، لا سيما وأن المنظمة الدولية تركز على اعتماد الشفافية وتحقيق الإصلاحات والحوكمة وغيرها من المسائل الأساسية التي التزم لبنان بها»، لافتاً إلى أنه «لا تراجع عن هذه الإجراءات مهما اشتدت الضغوط المعروفة المصدر».

ونوّه عون بـ«الشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة»، ووصفها بأنها «أساسية لمساعدة لبنان على إعادة النهوض خصوصاً بعد سلسلة الأزمات غير المسبوقة التي تعرض لها، والتي كانت لها انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية».

ولفت إلى أن «لبنان يعمل على لملمة جراحه وهو يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي»، لافتاً إلى أن المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تكتسب أهمية كبرى على صعيد التنمية المستدامة، ولا سيما منها مشروع التحول الرقمي الذي أقرته الحكومة، والذي يعتبر من أبرز المشاريع المتطورة لتحسين وضع الإدارة ومكننتها.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواكبة عملية الإصلاح التي بدأت واستكمالها لما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين.

وكان أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، دعوا، أمس الأول، في إعلان تبنوه بالإجماع إلى «الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة» في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022.

ومن شأن تشكيل حكومة أن يسمح «بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي» بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا.

لبنان غارق في أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، تُعزى إلى حد كبير إلى فساد وإهمال سياسي منذ ثلاثة عقود.