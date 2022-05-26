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واشنطن تطالب الحوثي بإطلاق سراح موظفي سفارتها المعتقلين
السفارة الأميركية في صنعاء
27 مايو 2022 02:13

عدن (وكالات)

طالبت السفارة الأميركية في اليمن، أمس، ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى إطلاق سراح جميع الموظفين الحاليين والسابقين لدى السفارة على الفور، مطالبة بوضع حد لـ«هذا الظلم»، وكتبت السفارة عبر حسابها في تويتر: «نشعر بالحزن العميق على موظف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المتقاعد عبد الحميد العجمي والذي توفي في أسر الحوثيين. عبدالحميد، الجد البريء، لم يكن ينبغي أن يموت أبدًا بعيدًا عن عائلته. عبدالحميد كان يمنياً فخوراً كرس حياته لتعليم أطفال اليمن».
وتوفي موظف وكالة التنمية الأميركية بصنعاء عبدالحميد العجمي، في سجون ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، بعد 8 أشهر من احتجازه التعسفي، وحرمانه من أدويته التي كان يتناولها.

السفارة الأميركية في اليمن
اليمن
أميركا
ميليشيات الحوثي
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