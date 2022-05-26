دعوات دولية لرفع حصار «الحوثي» عن تعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج إلى تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل، مشدداً على الآثار الإيجابية للهدنة على حياة السكان. وقال جروندبرج في بيان: «لمسنا الآثار الإيجابية للهدنة على حياة اليمنيين اليومية». وأكد: «على الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلاً لأكثر من 7 سنوات جراء الحرب». وأكد جروندبرج: «الهدنة قدمت نافذة لكسر دوامة العنف ومعاناة الماضي للانطلاق نحو مستقبل سلمي في اليمن، ويتعين على الأطراف اغتنام هذه الفرصة».

حققت الهدنة بحسب البيان «انخفاضاً ملموساً في حدة القتال وعدد الضحايا المدنيين»، بينما دعا المبعوث الأممي الأطراف إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس.

وجاءت تصريحات جروندبرج مع بدء مشاورات في العاصمة الأردنية عمان بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والميليشيات حول رفع الحصار الحوثي المفروض على تعز. وحثت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية على التفاوض حول رفع الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز.

وقال بيان صادر عن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج: «ترحب الولايات المتحدة بالاجتماع الأول للجنة فتح الطرقات في تعز، والتي تضم ممثلين للحوثيين والحكومة اليمنية، في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأضاف المبعوث الأميركي: «خلال الأيام القليلة القادمة، نحث الأطراف اليمنية على التفاوض بحسن نية لضمان أن تكون مثل تلك الطرق المؤدية إلى تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، مفتوحة لصالح الناس بأسرع وقت ممكن».

وأردف قائلاً: «نأمل أن تكون هذه بداية حوار بنّاء بين الأطراف، ما يؤدي إلى تحسين حرية الحركة ويحدد الحلول الوسط الأخرى التي يمكن أن تقدمها الأطراف لجلب مزيد من الراحة الملموسة للشعب اليمني». كما دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، إلى العمل على نحو جاد وسريع لإنهاء الحصار الحوثي على تعز.

وشدد المرصد في بيان صحفي، على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحد من معاناة ملايين اليمنيين الذين يعيشون في تعز.

وقال: إن «الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في تعز تحتّم إيلاء قضية فك حصار المدينة أهمية قصوى في التفاهمات الجارية، وخصوصًا في ظل الهدنة القائمة».