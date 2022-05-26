الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
دعوات دولية لرفع حصار «الحوثي» عن تعز
متظاهر في تعز يحمل لافتة تطالب بإنهاء حصار الميليشيات على المدينة (أ ف ب)
27 مايو 2022 02:14

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج إلى تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل، مشدداً على الآثار الإيجابية للهدنة على حياة السكان. وقال جروندبرج في بيان: «لمسنا الآثار الإيجابية للهدنة على حياة اليمنيين اليومية». وأكد: «على الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلاً لأكثر من 7 سنوات جراء الحرب». وأكد جروندبرج: «الهدنة قدمت نافذة لكسر دوامة العنف ومعاناة الماضي للانطلاق نحو مستقبل سلمي في اليمن، ويتعين على الأطراف اغتنام هذه الفرصة».
حققت الهدنة بحسب البيان «انخفاضاً ملموساً في حدة القتال وعدد الضحايا المدنيين»، بينما دعا المبعوث الأممي الأطراف إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس.
وجاءت تصريحات جروندبرج مع بدء مشاورات في العاصمة الأردنية عمان بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والميليشيات حول رفع الحصار الحوثي المفروض على تعز. وحثت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية على التفاوض حول رفع الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز.
وقال بيان صادر عن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج: «ترحب الولايات المتحدة بالاجتماع الأول للجنة فتح الطرقات في تعز، والتي تضم ممثلين للحوثيين والحكومة اليمنية، في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية الأمم المتحدة».
وأضاف المبعوث الأميركي: «خلال الأيام القليلة القادمة، نحث الأطراف اليمنية على التفاوض بحسن نية لضمان أن تكون مثل تلك الطرق المؤدية إلى تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، مفتوحة لصالح الناس بأسرع وقت ممكن».
وأردف قائلاً: «نأمل أن تكون هذه بداية حوار بنّاء بين الأطراف، ما يؤدي إلى تحسين حرية الحركة ويحدد الحلول الوسط الأخرى التي يمكن أن تقدمها الأطراف لجلب مزيد من الراحة الملموسة للشعب اليمني». كما دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، إلى العمل على نحو جاد وسريع لإنهاء الحصار الحوثي على تعز.
وشدد المرصد في بيان صحفي، على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحد من معاناة ملايين اليمنيين الذين يعيشون في تعز.
وقال: إن «الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في تعز تحتّم إيلاء قضية فك حصار المدينة أهمية قصوى في التفاهمات الجارية، وخصوصًا في ظل الهدنة القائمة».

تعز
اليمن
الأمم المتحدة
ميليشيات الحوثي
آخر الأخبار
بحضور ترامب.. لوبي الأسلحة الأميركي يعقد جمعيته بعد إطلاق النار المروع في تكساس
عربي ودولي
بحضور ترامب.. لوبي الأسلحة الأميركي يعقد جمعيته بعد إطلاق النار المروع في تكساس
اليوم 15:42
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
اليوم 15:31
عاملتان في مصنع نسيج بالصين
الاقتصادي
تراجع حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين
اليوم 15:31
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©