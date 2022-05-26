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حملة دولية لمنع تجنيد الأطفال في اليمن
حملة دولية لمنع تجنيد الأطفال في اليمن
27 مايو 2022 02:13

عدن (وكالات)

أطلقت الحكومة اليمنية، ومكتب الأمم المتحدة في اليمن، الحملة الدولية لمنع تجنيد الأطفال.
ودشنت وزارة الشؤون القانونية اليمنية الحملة من عدن، بهدف منع تجنيد الأطفال، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ودعا بيان التدشين إلى إيقاف وإدانة انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية لحقوق الأطفال وإغلاق كافة مراكز الحشد والتعبئة التي تقوم بتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.
وأكد البيان التزام الحكومة بالدستور والقانون اليمني وبالاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال.
كما دعا «كل الفعاليات المحورية العسكرية والاجتماعية والسياسية والإعلامية الرسمية والشعبية في كافة المحافظات إلى المشاركة الفعالة لإظهار خطورة هذه الظاهرة على أجيال المستقبل».
وأكد «أن مكان الأطفال في هذه المرحلة العمرية هو المؤسسات التعليمية والتربوية والتسلح بالمعرفة والعلم باعتباره البوابة الحقيقية للمستقبل وضمان جيل بلا عنف من جراء الحروب والصراعات».

الحكومة اليمنية
اليمن
تجنيد الأطفال
الأمم المتحدة
ميليشيات الحوثي
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