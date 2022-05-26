5 قتلى و35 جريحاً بانفجار قنبلة في عدن

عدن (وكالات)

لقي 5 مدنيين حتفهم وأصيب 35 آخرون، أمس، بانفجار قنبلة في سوق شعبي في مدينة عدن جنوبي اليمن. وأكدت مصادر طبية سقوط 5 قتلى بينهم طفل وأكثر من 35 جريحاً، جراء انفجار عبوة ناسفة وسط سوق «الشيخ عثمان»، ظهراً، في الوقت الأشد ازدحاماً بالمتسوقين.

وأكد مدير شرطة مديرية الشيخ عثمان أحمد علي مانع، أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة زرعت في برميل للقمامة وسط السوق.

وأضاف أن بعض الجرحى تعرضوا لإصابات بليغة، مشيراً إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات في مدينة عدن.

ونقل بيان عن قائد المنطقة الأمنية السابعة في عدن العقيد محمد سكره، قوله بأن «الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء واسعة من عدن كان بسبب عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سوق السمك بمديرية الشيخ عثمان».

وأكد المسؤول الأمني أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في هذه الجريمة وسيتم التحقيق معهم لمعرفة تفاصيل الجريمة.

وتعمل الأجهزة الأمنية في عدن بوتيرة عالية وإمكانيات شحيحة لحفظ أمن واستقرار العاصمة المؤقتة.

وعقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعاً لها، أمس، في عدن، برئاسة وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي.

واطلعت اللجنة الأمنية على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة وفي مقدمتها محافظة أبين من ضبط العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط المخططات الإجرامية التي تستهدف الأمن والسلم.

وشدد الاجتماع على أهمية البدء بخطوات التنسيق والتعاون وتحقيق الاتصال الفعال ما بين الجيش والأجهزة الأمنية من خلال غرفة عمليات مشتركة، ولما من شأنه بناء القدرات الأمنية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

ووقف الاجتماع أمام مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وتطوراتها في مختلف المحافظات المحررة، واستعرض الاجتماع محضر اجتماع اللجنة السابق وتمت المصادقة عليه.