الحكومة اليمنية تبحث مع منظمات أممية الأمن الغذائي

عدن (وكالات)

بحث وفد من الحكومة اليمنية، أمس، في العاصمة الأردنية عمّان، مع ممثلي المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة عدد من القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية وتعزيز دور المنظومة الاجتماعية ودعم تحسين الخدمات في كافة المحافظات اليمنية وفي مقدمتها عدن. وتطرقت المباحثات إلى الأطر الزمنية اللازمة للانتهاء من العمل، وآلية حوكمة وتنفيذ ومتابعة إطار التعاون ومدى انسجامه مع الأولويات الحكومية وبرامج التعاون القطرية لمنظمات الأمم المتحدة.

وفي الاجتماع، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن واعد باذيب أن الملف الاقتصادي يعد أولوية رئيسة لمجلس القيادة الرئاسي ولحكومة الكفاءات، لافتاً إلى أن مشاركة وفد حكومي عالي المستوى في هذا الاجتماع تعتبر دليلاً واضحاً على التزام الحكومة بدعم الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده أبناء الشعب اليمني، وذلك عبر إحداث تحول في آلية عمل منظمات الأمم المتحدة من خلال تطوير مسارات عملها واتجاهاتها الاستراتيجية في الانتقال من مرحلة العمل الإنساني إلى مرحلة تقديم الخدمات الأساسية وبرامج التعافي لليمن.