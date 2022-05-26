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الإمارات: العقوبات الأممية يجب ألا تعرقل الجهود الإنسانية
وفد الدولة خلال المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن حول حماية المدنيين
27 مايو 2022 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

دعت الإمارات إلى تعديل ولايات عمليات حفظ السلام الأممية لتحسين دورها في حماية المدنيين، مشددة على ضرورة ضمان ألا تعرقل العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي الجهود الإنسانية.
وأوصى وفد الدولة لدى مجلس الأمن الدولي، خلال المناقشة المفتوحة حول حماية المدنيين، بضرورة تكثيف الجهود للتصدي للمعلومات الخاطئة والمضللة، مؤكداً، خلال الاجتماع، على التزام الإمارات بحماية المدنيين.
ولفت المتحدثون إلى الحاجة لإحداث مزيد من التقدم، لتوفير الحماية للمدنيين في النزاعات المسلحة، لا سيما مع تفاقم الوضع الحالي.

الإمارات
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مجلس الأمن الدولي
عمليات حفظ السلام
المساعدات الإنسانية
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