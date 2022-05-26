الإمارات تدعو إلى الحفاظ على التهدئة في القدس

أبوظبي (الاتحاد)

دعت دولة الإمارات إلى ضبط النفس والسعي لخفض التوترات والامتناع عن أي خُطوات قد تُؤَجِّج الحالة على الأرض، لاسيما حولَ الأماكن المقدسة في مدينة القدس، مؤكدةً أهمية العودة إلى مفاوضات جادة ومباشرة تؤدي لتسوية سياسية بناءً على حل الدولتين «فلسطينية وإسرائيلية». وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على التهدئة ومعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأكدت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، أن الأوضاع الحالية يشوبها توتر عال بسبب الاستفزازات المستمرة وما يرافِقُها من حالة تدهورٍ مستمر في الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية.

وسلط البيان الضوء على الجوانب التالية:

«تتحمَّل كافةُ الأطراف مسؤوليةَ ضبطِ النفس والسعي لخفض التوترات والامتناع عن أي خُطوات قد تُؤَجِّج الحالة على الأرض، لاسيما حولَ الأماكن المقدسة في مدينة القدس، وكأولوية قصوى، يجب وَقْف المواجهات المستمرة في مدن الضفة الغربية».

وسَلَّط البيان الضوء على الخسائر البشرية التي يُواصل هذا الصراع التسبب في وقوعِها بين المدنيين الأبرياء لاسيما النساء والأطفال.

وأشار البيان إلى أن إجبار أكثر من ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم في منطقة «مسافر يطا» جنوب الضفة، يفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية للسكان، فضلاً عن كونه من الممارسات غير الشرعية التي تقوض جهود السلام.

وأضاف البيان: «يتعين علينا في هذا المجلس اتخاذ إجراءات عاجِلة واستباقية تُساهم في الحفاظ على التهدِئة وتَحول دونَ حدوث دوّامة أخرى من الصراع، لا بُدَّ من تكثيف الاتصالات والمساعي الدبلوماسية مع وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث سُبُل التهدِئة وبِناء الثقة بينهُما.

وينبغي بشكلٍ خاص تعزيز التنسيق محلياً وإقليمياً بشأن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في مدينة القدس، إذ نؤكد في هذا الإطار على الدور الهام للمملكة الأردنية الهاشمية، بصِفتِها وصيةً على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة».

ودعا البيان إلى تنشيط بعض المبادرات الدولية التي سَعَت إلى تفعيل الحِوار بين الطرفين خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدةً أنه لا بُدَّ أن تكون الغاية الأساسية للجميع هي عودة الأطراف إلى مفاوضات مباشرة وجدية، تؤدي إلى تسوية سياسية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بناءً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمن واعترافٍ متبادل.

وأضاف: «نشدد على الحاجة لمُعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني، لاسيما مع التزايد في مستويات انعدام الأمن الغذائي بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، بما في ذلك عَبْرَ تشجيع كلا الجانبين على التوصل لتفاهماتٍ تُحَسِّن من الأوضاع الاقتصادية والحالة المعيشية للشعب الفلسطيني».

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الأمن الدوي أمس، ثلاثة قرارات لتجديد ولاية بعثتي الأمم المتحدة في العراق والصومال ونظام العقوبات المفروض على جنوب السودان.