روسيا توجه اتهاما لأوكرانيا والغرب بشأن المفاوضات

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في التفاوض.

وقال زيلينسكي، في وقت سابق، إنه سوف يتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر، إذا تراجعت موسكو إلى حدود ما قبل العملية العسكرية.

كما اتهم وزير الخارجية الروسي، الدول الغربية بدعم كييف في موقفها.

وأوضح لافروف، في تصريح لقناة "روسيا اليوم عربية"، أنه "يحلو للغرب أن يدعم غياب المرونة هذا، وليس لذلك أساس جيد من الناحية الفكرية".

وأصاب الجمود محادثات السلام وتوقفت بعد عدة جولات من المفاوضات المباشرة بين وفدين من روسيا وأوكرانيا.