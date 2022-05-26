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أوكرانيا تعلق على الوضع العسكري في شرق البلاد
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27 مايو 2022 00:35

وصف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الخميس، الوضع العسكري في شرق أوكرانيا بأنه أسوأ مما يصفه الناس وإن البلاد تحتاج إلى أسلحة ثقيلة الآن.
وأضاف كوليبا، الذي شارك في جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع مستخدمي موقع تويتر، إن محادثات السلام مع روسيا لم تعقد بشكل فعلي.
من جهته، قال مسؤول أوكراني، الخميس، إن القوات الروسية المتقدمة اقتربت من تطويق القوات الأوكرانية في الشرق، واستولت لفترة وجيزة على مواقع على الطريق السريع الأخير للخروج من اثنتين من المدن المهمة التي تسيطر عليها أوكرانيا.
وبعد ثلاثة أشهر من بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تحاول روسيا بسط سيطرتها على منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا.
وتهاجم القوات الروسية من ثلاث جهات في محاولة لتطويق القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك. 
وقال الجنرال أوليكسي جروموف نائب رئيس قسم العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الأوكرانية "لدى روسيا أفضلية، لكننا نفعل كل ما في وسعنا".
وأوضح حاكم لوجانسك سيرهي جايداي أن حوالي 50 جنديا روسيا وصلوا إلى الطريق السريع "وتمكنوا من الحصول على موطئ قدم"، لدرجة إقامة نقطة تفتيش.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
قتال
عملية عسكرية
الجيش الروسي
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