الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إطلاق النار على مسلح قرب مدرسة في كندا
سيارات الشرطة في مكان الحادث
27 مايو 2022 00:10

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن شرطة مدينة تورونتو في كندا أطلقت النار على رجل وأصابته لدى سيره في شارع وهو يحمل بندقية في حي بالمدينة وأغلقت خمس مدارس في المنطقة.
وذكرت شرطة تورونتو على موقع تويتر أن مسعفين هرعوا إلى الموقع وأنه ليس هناك تهديد أوسع نطاقا على السلامة العامة. وأضافت الشرطة أن المشتبه به، الذي لم تتضح مدى خطورة إصابته بعد، شاب في أواخر سن المراهقة أو في أوائل العشرينيات من العمر.
وجرت الحادثة في "بورت يونيون"، وهي منطقة سكنية شمالي مركز مدينة تورونتو. وقال مجلس مدارس تورونتو إن ثلاثة مدارس ما زالت مغلقة بينما قررت مدرستان إعلان حالة "التعليق والتأمين" بسبب عمل الشرطة في المنطقة.

المصدر: وكالات
كندا
تورنتو
إطلاق نار
آخر الأخبار
بحضور ترامب.. لوبي الأسلحة الأميركي يعقد جمعيته بعد إطلاق النار المروع في تكساس
عربي ودولي
بحضور ترامب.. لوبي الأسلحة الأميركي يعقد جمعيته بعد إطلاق النار المروع في تكساس
اليوم 15:42
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
اليوم 15:31
عاملتان في مصنع نسيج بالصين
الاقتصادي
تراجع حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين
اليوم 15:31
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©