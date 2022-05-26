إطلاق النار على مسلح قرب مدرسة في كندا

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن شرطة مدينة تورونتو في كندا أطلقت النار على رجل وأصابته لدى سيره في شارع وهو يحمل بندقية في حي بالمدينة وأغلقت خمس مدارس في المنطقة.

وذكرت شرطة تورونتو على موقع تويتر أن مسعفين هرعوا إلى الموقع وأنه ليس هناك تهديد أوسع نطاقا على السلامة العامة. وأضافت الشرطة أن المشتبه به، الذي لم تتضح مدى خطورة إصابته بعد، شاب في أواخر سن المراهقة أو في أوائل العشرينيات من العمر.

وجرت الحادثة في "بورت يونيون"، وهي منطقة سكنية شمالي مركز مدينة تورونتو. وقال مجلس مدارس تورونتو إن ثلاثة مدارس ما زالت مغلقة بينما قررت مدرستان إعلان حالة "التعليق والتأمين" بسبب عمل الشرطة في المنطقة.