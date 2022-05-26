أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني

حذّرت الأمانة العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، في رسالة إلى الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193، من رسائل يُزعم أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش أرسلها إلى ممثليها في إطار هجوم إلكتروني.

وإذ تحدثت عن "سلسلة من حوادث أمن معلوماتي"، أشارت هذه الرسالة المؤرخة الثلاثاء إلى أن العديد من المسؤولين الدبلوماسيين "تلقوا رسائل غير مرغوب فيها يزعم أنها من الأمين العام".

وتبلغ هذه الرسائل من تسلموها بأن أنطونيو جوتيريش يحاول الاتصال بهم عبر "رقمه الشخصي".

وهذا الرقم غير مرتبط بالأمم المتحدة، والأمانة ليست الجهة المرسلة للرسائل، كما أوضحت الأمانة مذكرة بأن تواصل الأمين العام للأمم المتحدة مع الدول الأعضاء يتبع بروتوكولا لم يتم تحديده.

وأشارت الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى أن الرسائل الاحتيالية أرسلت من أرقام أميركية وأن السلطات الأميركية أبلغت بهذه الوقائع التي حصلت هذا الأسبوع.