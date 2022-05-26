«الصحة العالمية» توجه نداء بشأن جدري القردة

حثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، الدول على زيادة مراقبة مرض جدري القردة بعد اكتشاف حالات خارج الدول التي عادة ما ينتشر فيها الفيروس المسبب للمرض.

وكشفت مسؤولة في المنظمة عن رصد نحو 200 إصابة مؤكدة بجدري القردة وأكثر من 100 إصابة مشتبه بها حتى الآن.يتوطن جدري القردة، وهو عدوى فيروسية خفيفة، في دول أفريقية هي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا.

وأثار ظهور المرض، في الآونة الأخيرة في دول لا ينتشر بها عادة، مخاوف. ويُعتقد أن معدل الوفيات جراء السلالة المنتشرة عالميا نحو واحد في المئة على الرغم من توفر اللقاحات والعلاجات الفعالة.

وقالت ماريا فان كيركوف، كبيرة خبراء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، في إفادة عبر الإنترنت، إنه تم حتى الآن تسجيل إصابات في أكثر من 20 دولة لا يتوطن بها المرض، مضيفة أن المنظمة تتوقع زيادة الأعداد.

وأضافت «نتوقع اكتشاف مزيد من الإصابات. نطلب من الدول زيادة المراقبة... هذا وضع قابل للاحتواء. سيكون صعبا لكنه قابل للاحتواء في الدول غير الموبوءة».