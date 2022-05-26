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بوتين يضع شرطاً لاستئناف تصدير الحبوب
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي
26 مايو 2022 20:22

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح، اليوم الخميس، بأن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية.
لكن بوتين اشترط، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن ترفع الدول الغربية العقوبات عن روسيا.
وقالت الرئاسة الروسية، في بيان إثر الاتصال "شدد فلاديمير بوتين على أن روسيا الاتحادية جاهزة لتقديم مساهمة كبيرة لتخطي أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، شرط رفع القيود الغربية ذات الدوافع السياسية".
كما ناقش دراجي وبوتين الموقف في أوكرانيا وأزمة الغذاء وتأثيرها على الدول الفقيرة وإمدادات الطاقة، حسبما قالت روما في بيان بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين.
وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين أكد أن روسيا على استعداد لمواصلة إمداد إيطاليا بالغاز من دون انقطاع.

المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
تصدير
الحبوب
القمح
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