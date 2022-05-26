الصين تحذّر من «صعوبات» جراء كورونا

دعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إلى بذل مزيد من الجهود لإعادة الاستقرار إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعد الصين آخر قوة اقتصادية كبرى لا تزال متمسّكة بسياسة إجراء فحوص واسعة النطاق وفرض تدابير إغلاق للقضاء على بؤر الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال لي كه تشيانغ، أثناء اجتماع لمجلس الدولة، إن «الصعوبات هي في بعض الجوانب وإلى حدّ ما، أكبر من تلك التي كانت عام 2020 عندما كان الوباء يضرب بشدة»، وذلك بحسب نص الخطاب الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة.

ونقلت الوكالة عن لي قوله «نحن الآن في لحظة حساسة ستحدّد التوجه الاقتصادي لمجمل العام. يجب أن نغتنم هذه الفرصة لإعادة الاقتصاد إلى سكّته الطبيعية».

وقال لي للمسؤولين إن عليهم ضمان تحقيق نمو «معقول» في الربع الثاني من العام.

وتندرج تصريحاته الأخيرة ضمن سلسلة دعوات متزايدة من المسؤولين ورواد الأعمال للموازنة بشكل أفضل بين وقف تفشي الفيروس ودعم الاقتصاد.

والاثنين، حض المصرف المركزي والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي، المؤسسات المالية على زيادة الإقراض، مشيرين إلى ضغوط يواجهها الاقتصاد، وفق ما ذكر الإعلام الصيني.

وجاء ذلك بينما تراجعت مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 11,1 في المئة من عام لآخر في أبريل بينما تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 2,9 في المئة، في أسوأ أداء منذ بدايات الأزمة الوبائية.

كذلك عاد معدل البطالة في المدن ليقترب من الذروة التي تم تسجيلها في فبراير 2020.

وفي مارس وأبريل خصوصا، تراجعت مؤشرات من بينها التوظيف والإنتاج الصناعي واستهلاك الكهرباء والشحن بشكل «كبير»، وفق ما أفاد لي الأربعاء خلال اجتماع «مجلس الدولة».

وشدد على أهمية تنسيق جهود السيطرة على الفيروس والتنمية الاقتصادية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.