الجيش العراقي يقتل عناصر من داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في كمين جنوبي مدينة كركوك.

وقالت الخلية التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب أحبط عملية تعرض على القطعات الأمنية وتمكن من قتل ثلاثة من عناصر داعش الإرهابية بكمين مُحكم الليلة الماضية في منطقة الرشاد جنوبي مدينة كركوك".

وذكرت أن قوات مكافحة الإرهاب اشتبكت مع عناصر داعش، وكان أحدهم يرتدي حزاما ناسفا، فأردوهم قتلى، مشيرة إلى أن القوات العراقية مستمرة في العمليات النوعية التي تُعجل برحيل هؤلاء القتلة.