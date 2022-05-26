روسيا توجه اتهاماً لدول غربية بشأن صادرات الحبوب

اتّهم الكرملين، اليوم الخميس، الدول الغربية بمنع السفن التي تحمل الحبوب من مغادرة الموانئ في أوكرانيا وسط مخاوف من أزمة غذاء عالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو "تنفي" اتهامات بأن روسيا هي المسؤولة عن منع وصول شحنات الحبوب إلى وجهاتها.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أمام صحفيين "على العكس، نتّهم الدول الغربية باتخاذ عدد من الإجراءات غير القانونية أوصلتنا إلى هذا الحصار".

وفي إشارة إلى العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أكد بيسكوف أن على الدول الغربية "إلغاء القرارات غير القانونية التي تمنع استئجار السفن وتمنع تصدير الحبوب".

وأعلنت موسكو أنها ستقيم ممرات غذائية في أوكرانيا وتتجنّب أزمة غذاء عالمية إذا أُزيلت العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأدت العقوبات والعمليات العسكرية إلى تعطيل إمدادات الأسمدة والقمح وسلع أخرى من كل من روسيا وأوكرانيا.

وتُنتج الدولتان معًا 30% من إمدادات القمح العالمية.