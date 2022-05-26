الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
روسيا توجه اتهاماً لدول غربية بشأن صادرات الحبوب
حصاد القمح
26 مايو 2022 18:10

اتّهم الكرملين، اليوم الخميس، الدول الغربية بمنع السفن التي تحمل الحبوب من مغادرة الموانئ في أوكرانيا وسط مخاوف من أزمة غذاء عالمية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو "تنفي" اتهامات بأن روسيا هي المسؤولة عن منع وصول شحنات الحبوب إلى وجهاتها.
وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أمام صحفيين "على العكس، نتّهم الدول الغربية باتخاذ عدد من الإجراءات غير القانونية أوصلتنا إلى هذا الحصار".
وفي إشارة إلى العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أكد بيسكوف أن على الدول الغربية "إلغاء القرارات غير القانونية التي تمنع استئجار السفن وتمنع تصدير الحبوب".
وأعلنت موسكو أنها ستقيم ممرات غذائية في أوكرانيا وتتجنّب أزمة غذاء عالمية إذا أُزيلت العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأدت العقوبات والعمليات العسكرية إلى تعطيل إمدادات الأسمدة والقمح وسلع أخرى من كل من روسيا وأوكرانيا.
وتُنتج الدولتان معًا 30% من إمدادات القمح العالمية.

المصدر: آ ف ب
ديمتري بيسكوف
القمح
صادرات
آخر الأخبار
بحضور ترامب.. لوبي الأسلحة الأميركي يعقد جمعيته بعد إطلاق النار المروع في تكساس
عربي ودولي
بحضور ترامب.. لوبي الأسلحة الأميركي يعقد جمعيته بعد إطلاق النار المروع في تكساس
اليوم 15:42
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
اليوم 15:31
عاملتان في مصنع نسيج بالصين
الاقتصادي
تراجع حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين
اليوم 15:31
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©