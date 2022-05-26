تحذير من تخزين لقاحات جدري القردة

حذرت هيئة صحية أفريقية، اليوم الخميس، من تخزين بعض الدول للقاحات المضادة لمرض جدري القردة بينما ظهرت حالات في دول عدة عبر العالم.

وقال القائم بأعمال مدير أعلى وكالة للصحة العامة في أفريقيا إنه يأمل ألا يتكرر تخزين اللقاحات، مثلما فعلت بعض الدول خلال جائحة كوفيد-19.

ويستوطن المرض، وهو عبارة عن عدوى فيروسية لها أعراض خفيفة في العادة، في دول أفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا.

لكنه أثار قلقاً عالمياً بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة ما بين مشتبه بها ومؤكدة في 19 دولة على الأقل منذ أوائل مايو الجاري، معظمها في أوروبا. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

وقال أحمد أوجويل أوما من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي "يجب أن تذهب اللقاحات إلى الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إليها وتوزيعها بشكل منصف، على أساس حجم المخاطر وليس على أساس القدرة على الشراء".

وحذرت منظمة الصحة العالمية في الماضي الدول من تخزين لقاحات كوفيد-19 وتهديد الإمدادات للدول الفقيرة ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

جاءت تعليقات أوجويل أوما بعد يوم من تصريحات خبراء في جنوب أفريقيا قالوا فيها إنهم لا يعتقدون أن هناك حاجة لحملات تطعيم واسعة النطاق على مستوى العالم للوقاية من جدري القردة وإن أولوية توزيع اللقاحات يجب أن تكون بحسب الخطر على الحياة.

وأضاف أن أفريقيا استخدمت لقاحات الجدري للتصدي لمرض جدري القردة في الماضي، وحث عامة الناس على تجنب البحث عن تلك اللقاحات والضغط على الإمدادات على نحو يضر بمن هم أكثر عرضة للخطر.

ومضى قائلا "الأولوية لعاملي الصحة على الخطوط الأمامية، ثم المجتمعات المتضررة التي يظهر فيها التفشي للمرة الأولى، قبل التفكير في عامة الناس".

وتابع "نحن نعرف كيف نتعامل معه... ويسعدنا أن نشارك هذه المعرفة والخبرة والمهارات التي بنيناها بمرور الزمن مع البلدان التي يظهر فيها جدري القردة الآن".