عواصف ترابية ورياح سطحية على السعودية

الرياض (الاتحاد)

يتعرض عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية اليوم لموجة من الرياح السطحية والعواصف الترابية، وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد باتخاذ الحيطة والحذر.

وأعلن مركز الأرصاد السعودي استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف، ويمتد تأثيرها على القصيم والرياض والشرقية وصولاً إلى نجران، وهو ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.

وأضاف المركز في تقرير له حول حالة الطقس اليوم، أن السماء تكون غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم، حيث بلغت 45 درجة مئوية.

وشهد عدد من البلدان العربية خلال الأيام الماضية، حالة طقس سيئة، من عواصف ترابية ورملية قوية تحجب الرؤية، ما أدى إلى وقف الملاحة الجوية والبحرية وإغلاق المدارس في بعض الأحيان.

وأوضح أستاذ التغيرات المناخية المصري الدكتور محمد علي فهيم أن السبب الرئيس وراء العواصف الرملية والترابية، هو انحسار منخفض الهند الموسمي والذي سيطر على الأجواء في مناطق عدة من شبه الجزيرة العربية والعراق، مما أدى إلى تكون منخفضات سطحية مؤقتة نتج عنها زيادة واضحة في حدة نشاط الرياح فتتحول إلى عاصفة.

وأوضح لـ«الاتحاد» أنه نظرا لزيادة رقعة الجفاف والتصحر في العراق بالتحديد وقلة الغطاء النباتي، تتزايد فرص وجود أتربة على سطح التربة يتم جرفها بالرياح السطحية التي تتحول إلى عواصف ترابية قوية، وكل هذه الأحداث ترجع في الأساس إلى ظاهرة تغير المناخ.