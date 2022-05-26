مصر وقبرص تبحثان تفعيل «منتدى الغاز»

شعبان بلال (القاهرة)

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القبرصي يوانيس كاسوليديس، اليوم بالقاهرة، قضايا استقرار منطقة شرق المتوسط وتفعيل منتدى غاز شرق المتوسط، والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك إن بلاده تعمل مع قبرص في إطارة المبادئ المشتركة والعلاقات الوثيقة بين الشعبين، وإن مصر تتعاون مع قبرص في ضوء دورها المهم في الاتحاد الأوروبي. وأكد وزير الخارجية المصري العمل على تدعيم العلاقات المصرية الأوروبية، وأن قبرص مستمرة في هذا الدور لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي والتعريف بقضايا الأمن القومي المصري وتعزيز أمن واستقرار شرق المتوسط. وبحث الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية، والتحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ومنها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، وكذلك تحقيق الاستقرار وتفعيل منتدى غاز شرق المتوسط. وأعرب كاسوليديس عن شعوره بالرضا حول العلاقات المصرية القبرصية الراسخة، خاصة على الصعيد الاستراتيجي، مؤكداً العمل على تقويتها وأنها تشهد تقدماً كبيراً على كافة الأصعدة. وأشار إلى وجود العديد القضايا والتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وأن مصر تلعب دوراً محورياً في هذه التحديات، خاصة استقرار ليبيا، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، ومناطق أخرى لتحقيق الاستقرار.