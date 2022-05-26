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الصين تكشف نواياها بشأن قاعدة في جزر سليمان
العلاقات بين الصين وجزر سليمان بدأت في العام 2019
26 مايو 2022 15:31

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، أن بكين «لا نية لديها على الإطلاق» في بناء قاعدة عسكرية في جزر سليمان بعد تكهنات سرت حول هدف اتفاق أمني أبرم في الآونة الأخيرة مع هونيارا.
سعى الوزير الصيني إلى تبديد القلق الدولي بشأن الاتفاق الأمني الذي أبرمته الصين الشهر الماضي مع جزر سليمان، لا سيما من جانب الولايات المتحدة وأستراليا اللتين تتخوفان من أن يتيح إقامة وجود عسكري صيني في الأرخبيل، قائلاً إن الاتفاق «لا لبس فيه وصريح وصادق».
ويتضمن مشروع الاتفاق هذا الذي اطلعت «فرانس برس» عليه، بندًا يسمح بنشر قوات بحرية صينية على الجزيرة الواقعة على بعد أقلّ من ألفَي كيلومتر من أستراليا.
وقال وانغ في مؤتمر صحفي بعد لقائه نظيره من جزر سليمان جيريمايا مانيلي إن هذا الاتفاق «لا يُفرض على أحد، لا يستهدف أي طرف آخر، ولا نية على الإطلاق في بناء قاعدة عسكرية».

المصدر: وكالات
جزر سليمان
الصين
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