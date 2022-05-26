الكرملين: موسكو تتوقع من كييف تلبية مطالبها في محادثات السلام

قال الكرملين اليوم الخميس إن موسكو تتوقع من كييف تلبية مطالبها مضيفاً أن أوكرانيا يجب أن تكون على دراية بالوضع من أجل إجراء محادثات السلام. كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يرد على تعليقات وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر الذي اقترح هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن تسمح أوكرانيا لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014. تطالب موسكو أوكرانيا بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية والاعتراف بالمناطق الانفصالية التي تدعمها روسيا في شرق أوكرانيا كدول مستقلة من بين مطالب أخرى. وترفض أوكرانيا ذلك بشكل قاطع.

المصدر: وكالات