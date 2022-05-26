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العراق تصدر توصيات بشأن جدري القردة
اختبار جدري القردة
26 مايو 2022 14:26

قررت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، رفع توصيات احترازية بشأن جدري القردة أبرزها إيقاف استيراد الحيوانات وخاصة القردة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي قو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جدري 
القردة بدأ في عام 1970 لكن لم ينتشر في ذلك الوقت"، مشيرا إلى أن عدداً من الدول بدأت خلال السنوات الأخيرة تسجيل إصابات وبدأ ينتشر في عدد من الدول الأوروبية.

ورجح "تسجيل العراق إصابات بالمرض ولو بنسبة ضئيلة"، موضحاً، انه "لا يوجد علاج ولا لقاح لهذا المرض، لكن شدته أقل من شدة مرض الجدري القديم".

وبين الحلفي أن "بعض المواطنين يصابون ولم تظهر لديهم أعراض"، لافتاً الى أن "اعراض هذا المرض هي الحمى والغثيان وبعد خمسة أيام تظهر آثار الطفح الجلدي". 

المصدر: وكالات
جدري القرود
العراق
وزارة الصحة
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