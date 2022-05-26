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أم مرتكب «مجزرة مدرسة تكساس» تخرج عن صمتها
من موقع الهجوم في مدرسة روب الابتدائية
26 مايو 2022 13:34

أكدت والدة سلفادور راموس، الذي ارتكب مجزرة في مدرسة ابتدائية جنوب ولاية تكساس راح ضحيتها 19 طفلاً ومعلمين اثنين، أن ابنها "لم يكن عنيفاً".
وقالت أدريانا رييس في أول تصريح لها منذ وقوع المجزرة التي هزت أميركا: إنها "فوجئت بفتحه النار في ما وصفتها بـ(فورة قتل مروعة) في مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس الثلاثاء"، وفق تقريرنشره موقع العربية.
وادعت أن ابنها كان وحيداً ولم يكن لديه العديد من الأصدقاء، نافية التقارير التي تشير إلى وجود علاقة سامة معه، ولفتت إلى أنه كانت لديها علاقة جيدة معه.
يشار إلى أن راموس كان اشترى بندقيتين هجوميتين من طراز AR-15 وتفاخر بهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وألمح إلى أنه سيرتكب فظائع قبل تنفيذه الهجوم المميت.
بدوره، أكد جده رولاندو رييس أن الأسرة لم يكن لديها أي فكرة عن شراء السلاحين بشكل قانوني الأسبوع الماضي، قائلا: "لو علمت، لكنت أبلغت عن ذلك"، مضيفا أن حفيده كان مراهقاً هادئاً أمضى معظم وقته بمفرده في غرفته، مضيفاً أنه لم يكن شخصاً عنيفاً، مشدداً على أنه مندهش مما فعله.
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أميركا
تكساس
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