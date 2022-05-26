ألمانيا تسعى لتوفير إمكانية إلزام ارتداء الكمامات مجدداً

يسعى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ لتوفير إمكانية إعادة إلزام ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات) في الأماكن المغلقة حال مواجهة موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد في الخريف. وقال لاوترباخ في برنامج بالقناة الثانية بالتليفزيون الألماني «زد دي إف» مساء أمس الأربعاء، إنه يتم العمل حالياً من جديد على قانون الحماية من العدوى، وأوضح أنه سيتم مناقشة إذا ما كان سيتم جعل ارتداء الكمامات في أماكن مغلقة مثلاً أمراً إلزامياً من جديد أم لا في نهاية سبتمبر القادم. وأضاف الوزير الألماني أنه من الممكن أن يتم تطبيق ذلك من جديد، وقال إنه يرى أن من الضروري جداً توفير هذه الإمكانية لفصل الخريف. وأوضح لاوترباخ أن قانون الحماية من العدوى لا يصف ما يتم فعله وما من المقرر فعله، ولكنه يصف ما يمكن الاستفادة منه حال تطبيق الإجراءات الاحترازية والقيود، عندما يستلزم الأمر ذلك، مضيفاً أنه يعمل على هذا الموضوع مع وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان.